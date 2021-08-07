Garsonlardan yangın bölgesine bahşiş desteği

Türkiye'de çıkan orman yangınlarında 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de evleri kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgelerindeki mağdurlara Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Beşiktaş Ortaköy'de bir restoranda çalışan aşçı, garson ve komilerden oluşan 150 kişi, bahşiş kutusunda biriken yaklaşık 20 bin lirayı orman yangınlarından olumsuz etkilenen kişilere gönderdi.



"BU DESTEĞİMİZ UMARIM BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLUR"



Yaptıkları bağışın tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini söyleyen restoranın işletme müdürü Mert Güler, "Geleceğimizi tekrardan yeşertmek için tüm çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız, komilerimiz, garsonlarımız, valelerimiz, müdürlerimiz ve DJ'lerimiz bir aylık bahşiş gelirlerini mağduriyet bölgesine bağışlıyor. Bu yakın zamanda da devam edecek. Sosyal sorumluluk olarak kendi üzerimize aldığımız bu yükün tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Yardım eden bazı işletmeler, restoranlar var ama komilerimizin, garsonlarımızın, tüm çalışanlarımızın bu desteğimiz umarım Türkiye'ye yayılır" dedi.



"FİZİKSEL OLARAK ORADA OLMASAK DAHİ BAĞIŞLARIMIZLA DESTEK OLUYORUZ"



Restoran çalışanlarından Murat Sarıtaş yangınların bir an önce bitmesini temenni ettiklerini söyleyerek, "Fiziksel olarak orada olamasak da dualarımız başta itfaiye olmak üzere, tüm gönüllüler ve çalışanlarladır. Bugün orada yokuz ama bizim ciğerlerimiz yanıyor. Tüm ekip arkadaşlarımız haftalık olarak bütün gelirlerini bağışladı. Yapabileceğimiz, elimizden gelen bu ama keşke daha fazlasını yapabilsek. Umarım yangınlar bir an evvel biter ve ülkemiz tekrar yeşillik günlerine kavuşur. Tüm çalışan personellerimiz olarak yangın bölgesindeki arkadaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yangın bitene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.