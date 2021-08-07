Gebze’de kereste fabrikasında yangın

Gebze İlçesi Tavşanlı Köyünde bulunana bir kereste fabrikasında, sabah saat 04:50 sularında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıdaz itfaiye, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni tam olarak bilinmeyen yangının çevredeki ağaçlık alana ve diğer işletmelere sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangını uzun süren müdahaleler sonucu kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sabah 09:00 sularında devam ettiği yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.