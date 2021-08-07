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Giriş Tarihi: 7.8.2021 11:38

Gebze’de kereste fabrikasında yangın

ABBAS ÇAKAR
Gebze’de kereste fabrikasında yangın

Kocaeli Gebze İlçesi Tavşanlı köyünde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı.

Gebze İlçesi Tavşanlı Köyünde bulunana bir kereste fabrikasında, sabah saat 04:50 sularında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıdaz itfaiye, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni tam olarak bilinmeyen yangının çevredeki ağaçlık alana ve diğer işletmelere sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangını uzun süren müdahaleler sonucu kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sabah 09:00 sularında devam ettiği yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gebze’de kereste fabrikasında yangın
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