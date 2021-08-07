Geleneksel aşure tarifi: En lezzetli, en güzel ve pratik aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları, tarifi ve malzemeleri!

AŞURE NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

• 500 gram buğday

• 1 su bardağı kuru fasulye

• 1/2 su bardağı nohut

• 1 çay bardağı kuru üzüm

• 10 adet kuru kayısı

• 10 adet kuru incir

• 1 paket vanilya

• 1/2 su bardağı fındık

• 1 adet orta boy elma

• 4 adet karanfil

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 5 su bardağı sıcak su

• 1 su bardağı süt

• 1 adet nar

• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

• 1 yemek kaşığı tarçın

AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.

Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.