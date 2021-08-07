Geleneksel aşure tarifi: En lezzetli, en güzel ve pratik aşure nasıl yapılır? İşte püf noktaları, tarifi ve malzemeleri!

Aşure tarifi son zamanlarda oldukça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Müslümanlar tarafından önemli olan bu önemli tarih, Muharrem ayının 10. Gününe denk gelmektedir. Evlerinde bu tatlıyı yapan vatandaşlar komşularına dağıtır ve böylece hem insanlar arasındaki iletişim güçlenir hem de dayanışma sağlanmış olur. Bu lezzetli tatlıyı yapmak kolay gibi görünse de oldukça maharet isteyen bir iştir. Lezzetli ve kıvamında yapabilmenin ise püf noktaları vardır. Bunlardan en önemlisi malzemelerin iyi pişmesi ve şeker ayarıdır. Peki, En lezzetli ve en güzel Aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi ve püf noktaları haberimizde...
AŞURE NASIL YAPILIR?
MALZEMELERİ
• 500 gram buğday
• 1 su bardağı kuru fasulye
• 1/2 su bardağı nohut
• 1 çay bardağı kuru üzüm
• 10 adet kuru kayısı
• 10 adet kuru incir
• 1 paket vanilya
• 1/2 su bardağı fındık
• 1 adet orta boy elma
• 4 adet karanfil
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 5 su bardağı sıcak su
• 1 su bardağı süt
• 1 adet nar
• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
• 1 yemek kaşığı tarçın
AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.
Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.
AŞURE YAPILIŞI
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.
Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.