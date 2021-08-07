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Giriş Tarihi: 7.8.2021

Hastane çalışanlarına şiddete 5 tutuklama

Hastane çalışanlarına şiddete 5 tutuklama
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün maske takmama yüzünden çıkan tartışmada 9 hastane çalışanının darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan İ.A., M.A., A.A., İ.A. ve T.A'nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi. Açıklamada, ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Birecik Devlet Hastanesi'nde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan tartışmada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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Hastane çalışanlarına şiddete 5 tutuklama
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