İstanbul’da izmarit cinayeti: Bu görüntüden bir süre sonra öldü!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özdemir'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.