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Haberler Yaşam Haberleri İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi: İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir ve tanımlanır?
Giriş Tarihi: 7.8.2021 08:47 Son Güncelleme: 7.8.2021 08:47

İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi: İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir ve tanımlanır?

İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi: İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir ve tanımlanır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu ulaşım araçlarındaki bulaş riskini önlemek adına akbil ya da İstanbulkart olarak bilinen ulaşım kartlarına HES kodu tanımlanıyor. Her gün milyonlarca vatandaşın toplu taşıma araçlarını kullandığı İstanbul’da, riskli kişilerin tespiti için İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi zorunlu tutuluyor. Bu nedenle metrobüs, metro, otobüs gibi araçları kullanmak isteyen vatandaşlar, “İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir?” diye araştırıyor. HES kodu eşleştirme nasıl yapılır sorusunun yanıtı haberimizde.

HES kodu eşleştirme işlemi, Hayat Eve Sığar uygulamasından alınacak kişiye özel kod ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşların toplu taşıma kullanabilmesi için, kendilerine ait İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işlemini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Bu nedenle "İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir?" sorusu pandemi araştırmalarının başında yer alıyor. İşte madde madde İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Eğer HES kodunuz varsa, aşağıdaki linke tıklayarak açılan ekrandaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki linkte yer alan İBB'nin resmi sitesindeki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını eksiksiz giriniz. Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

HES kodu olmayan vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, e-Devlet'ten ya da 2023'e SMS atarak bu kodu edinebilir. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma:

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma:

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi: İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir ve tanımlanır?
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