HES kodu eşleştirme işlemi, Hayat Eve Sığar uygulamasından alınacak kişiye özel kod ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşların toplu taşıma kullanabilmesi için, kendilerine ait İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işlemini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Bu nedenle "İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir?" sorusu pandemi araştırmalarının başında yer alıyor. İşte madde madde İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi.
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Eğer HES kodunuz varsa, aşağıdaki linke tıklayarak açılan ekrandaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki linkte yer alan İBB'nin resmi sitesindeki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.
Öncelikle;
Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını eksiksiz giriniz. Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.
HES kodu olmayan vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, e-Devlet'ten ya da 2023'e SMS atarak bu kodu edinebilir. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
E-devlet üzerinden HES kodu alma:
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
SMS ile HES kodu alma:
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.