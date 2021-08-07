HES kodu eşleştirme işlemi, Hayat Eve Sığar uygulamasından alınacak kişiye özel kod ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşların toplu taşıma kullanabilmesi için, kendilerine ait İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işlemini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Bu nedenle "İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir, nasıl eşleştirilir?" sorusu pandemi araştırmalarının başında yer alıyor. İşte madde madde İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Eğer HES kodunuz varsa, aşağıdaki linke tıklayarak açılan ekrandaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki linkte yer alan İBB'nin resmi sitesindeki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.