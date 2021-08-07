Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:06

Karabük’te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı

DHA
Karabük’te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı

Karabük'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Alevler 13 saat sonra kontrol altına alındı. 45 hektar alanın zarar gördüğü anlaşıldı.

Karabük'e bağlı Ödemiş köyündeki orman alanında, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. Yangının büyümesi üzerine Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Bolu'dan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye takviye olarak geldi. Firmalara ait tanker ve iş makineleri ile halk da söndürme çalışmalarına destek verdi. Gece kontrol altına alınan yangın, bugün saat 03.00 sıralarında tamamen söndürüldü. Alevlerin sardığı 45 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Öte yandan ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle alev alabilecek alanlara müdahale etmek için bölgede tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA