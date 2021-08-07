Katliam gibi kaza

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa
bölümünde bir yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan önceki akşam Didim'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, dün sabaha karşı saat 04.40 sıralarında Manisa'nın Soma
ilçesi mevkiinde, emniyet şeridinde duran Hasan Kılıç yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otobüsteki hamile Gülsam Tozlu
(30) ile Simay Çataltepe
(8), Miraç Çurguş
, Nurten Gökbak
(49), İlknur Kadıpınar
ve muavin Arap Kefenek (46) öldü. Kazada, 4'ü ağır, biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sı Balıkesir
, 36'sı ise Manisa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemede fren izine rastlanmazken, sürücünün direksiyon başında uyuduğu ya da cep telefonuyla ilgilenirken kamyonu fark etmediği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü F.H.'nin tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Kılıç'ın ifadesinde, arıza yapan aracını emniyet şeridine park ettiği sırada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Otobüsün hiç fren yapmadığını ileri süren Kılıç, kazada suçunun bulunmadığını iddia etti.
'KAZAYA UYANDIK'
Kazadan yaralı kurtulan Yiğit Tömen, "Kazaya uyandık. Çok şükür, biz kurtulduk. Ölenlere Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz, çünkü herkes uyuyordu" dedi.