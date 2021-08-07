Kavganın ortasında kaldı bacaklarından vuruldu

Osmangazi İlçesi Zafer Mahallesi üzerinde bulunan bir parkta süpürge yapan Osmangazi Belediyesi Temizlik işleri personeli Münir Çapkınlar, temizlik yaptığı sırada sokağa otomobilleriyle iki grup geldi. Kavga eden gruplardan biri eline aldığı tüfekle karşı tarafa ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar temizlik işçisi Çapkınlar'ın ayaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçi Münir Çapkınlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis kavga eden grupların peşine düştü.



