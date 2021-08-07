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Giriş Tarihi: 7.8.2021 09:50

Kazadan 3 hafta sonra hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Kazadan 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe İlcesi Maşukiye mevkiisnde, Kurban Bayramı arife gecesi yaşanan trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi devam eden Ali Osman Dilek (42)  yaklaşık 3 haftadır verdiği yaşam mücadelesi kaybetti.

Kartepe İlçesi Maşukiye mevkiisinde oturan ve tarım ile uğraşan Ali Osman Dilek, arife gecesi tarlayı sulamak ve bekçilik yapmak amacıyla motosikleti ile kendisine ait tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olay sonrası önce özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Dilek, akşam saatlerinde yaklaşık 20 gündür verdiği yaşam mücadelesi kaybetti.



Dilek'in cenazesinin Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Tepetarla' da topraga verilecegi öğrenildi.

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Kazadan 3 hafta sonra hayatını kaybetti
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