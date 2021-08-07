Kazadan 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Kartepe İlçesi Maşukiye mevkiisinde oturan ve tarım ile uğraşan Ali Osman Dilek, arife gecesi tarlayı sulamak ve bekçilik yapmak amacıyla motosikleti ile kendisine ait tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olay sonrası önce özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Dilek, akşam saatlerinde yaklaşık 20 gündür verdiği yaşam mücadelesi kaybetti.





Dilek'in cenazesinin Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Tepetarla' da topraga verilecegi öğrenildi.