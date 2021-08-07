Lojistik merkezi kül oldu

Esenyurt
'ta
bulunan bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. Yer yer patlamaların olduğu depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Esenyurt Akşemsettin Mahallesi
'nde bulunan içinde beyaz eşya, tekstil ürünleri, boya, kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik deponun tamamını sardı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen dumanlar dakikalar içerisinde göğü kaplarken, tesisin içerisinde yaşanan patlamalar ise itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Alevlerin yükseldiği binanın bitişiğinde bulunan iş merkezleri yangının sirayet etme riskine karşı tahliye edildi. Dev yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve işçi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri de dahil oldu. Yangın bölgesine getirilen TOMA'lar, alevli şekilde yanan yerlere tazyikli su sıktı. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmalar sonucunda söndürüldü.
MÜGE ANLI'DAN DESTEK
Öte yandan yangını kontrol altına alma çalışmaları hızla devam ederken Müge Anlı
'dan da yıldırım destek geldi. Yangınla cansiperane mücadele eden ekipler için "Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi
" isimli yardım kamyoneti gönderildi.