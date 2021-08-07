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Giriş Tarihi: 7.8.2021 14:33

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri ile hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri!

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri ile hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri!

Marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişiklik gösterdiği için pek çok vatandaş günlük olarak “marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor” diye araştırıyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak edilenlerin başında geliyor. İşte hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri ile BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri.

Bugün ve yarın alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak adına "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?" diye araştırıyor. Hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri takip edilirken; BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri haberimizde yer alıyor. İşte 7 Ağustos market çalışma saatleri.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Temmuz ayı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler belli saatlerde ve günlerde hizmet veriyordu. Tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından marketler eski çalışma saatlerine döndü. Buna göre, Temmuz başından beri marketler hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin vatandaşlara hizmet veriyor.

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Temmuz ayı itibariyle girdiğimiz normalleşme sürecinde, Ağustos ayında A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri ile hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri!
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