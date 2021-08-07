Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri ile hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri!

Bugün ve yarın alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak adına "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?" diye araştırıyor. Hafta sonu zincir market açılış ve kapanış saatleri takip edilirken; BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri haberimizde yer alıyor. İşte 7 Ağustos market çalışma saatleri.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Temmuz ayı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler belli saatlerde ve günlerde hizmet veriyordu. Tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından marketler eski çalışma saatlerine döndü. Buna göre, Temmuz başından beri marketler hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin vatandaşlara hizmet veriyor.