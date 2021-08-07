Muğla’da gece görüşlü helikopterlerle alevlere müdahale ediliyor! İşte yangınlarda son durum

YANGINLARDAN EN ÇOK ANTALYA VE MUĞLA ETKİLENDİ

Yangınların en etkili olduğu yerlerden biri Antalya olurken, buradaki alevler yapılan başarılı çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Aktif olarak devam eden yangınların 5'i ise yangından en çok etkilenen bir diğer kent olan Muğla'da bulunuyor.