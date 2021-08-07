Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi.

Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

KÖYCEĞİZ YANGINIYLA MÜCADELE 10. GÜNÜNDE

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 10'uncu günde devam etti. 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

ADALET BAKANI GÜL, MUĞLA'DA YANAN ALANLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yanan alanlarda inceleme yaptı.

Dalaman Açık Cezaevi'nde dinlenen Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timini (CEKUT) ziyaret eden Gül, Köycegiz Ağla Yaylası yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu.

Daha sonra Seydikemer'in Bayır ile Çökek mahallelerine geçen Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gül, soğutma çalışmaları yapılan alanları da inceledi.