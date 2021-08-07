Muharrem ayı başlangıç tarihi milyonlarca kişi trafından araştırma konusu haline geldi. Bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin önemi Hz. Muhammed'in bir hadisinde şöyle açıklanmıştır; "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." Böylesine önemli ola bu günde "2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, yapılması gereken ibadetler nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu yıl 10 Muharrem 18 Ağustos'a tekabül ediyor.
2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.
MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır."
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyurmuştur.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir.
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.
Namaz
Zilhicce ayının Muharrem ayına bağlandığı gece 2 rekat namaz kılmak çok sevaptır. 2 rekatlık namazın her rekatın 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi ve 7 İhlas Sureleri okunur. 2 rekat namaz kıldıktan sonra tövbe-i istiğfar getirilerek dua edilir.
Muharrem ayının 1'i ile 10'u arasında yalnızca 1 kere kılınması gereken 6 rekatlık namaz bulunmaktadır. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında kılınacak olan bu namazın yatsı namazından sonra da kılınması uygun görülür.
6 rekatlık Muharrem ayı namazı şöyle kılınır: 'Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayı namazını kılmaya, herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için.'
1. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Ayete'l Kürsi, 11 İhlas Suresi.
2. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi
3. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Elhakümüt-tekasür, 11 İhlas Suresi
4. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi
5. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 3 Kafirun Suresi, 11 İhlâs-ı Şerif.
6. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur.
Oruç
Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan ayından sonra en faziletli ay olarak kabul edildiğinden nefsi yenmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutulması, nafile namaz kılınması önerilir. Muharrem ayında sağlığı el verenlerin mümkün mertebe oruç tutması tavsiyeedilmesinin yanında özellikle 9-10-11. günü oruç tutmak çok faziletlidir.
Ramazan ayı dışında en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğu Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından buyrulmaktadır.