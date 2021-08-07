Ordu’da sağanak yağış etkili oldu

"HEYELAN VE SEL RİSKİ KONUSUNDA VATANDAŞ UYARILDI"

Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından etkili olan yağış için vatandaşlar uyarıldı. Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada," Kıymetli Ordulu Hemşehrilerimiz; Bu gece ve yarın ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

"BAZI EVLERİ SU BASTI, TABAKHANE DERESİ SUYU YARIYA ÇIKTI"

İlçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Kaledere Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallelerinde bazı evleri su bastı. Diğer yandan tabakhane deresinin suyu yarıya çıkarken, iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise su birikintisine karşı tedbirlerini aldı. Bazı vatandaşlarda iş yerini temizleme çalışması gerçekleştirdi.