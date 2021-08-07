Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ormanlık alandan 200 kilo cam atık toplandı
Giriş Tarihi: 7.8.2021 11:31

Ormanlık alandan 200 kilo cam atık toplandı

ABBAS ÇAKAR
Ormanlık alandan 200 kilo cam atık toplandı

Körfez Belediyesi ve TEMA iş birliği ile Körfez İlçesinin üst noktalarında ormanlık alan içerisindeki bölgelerde ‘ormanlarımızı koruyalım’ etkinliği kapsamında farkındalık organizasyonu düzenlendi. Düzenlenen programda 200 kilo cam atık toplandı.

Körfez Belediyesi, TEMA İl Temsilciliği ve Körfez TEMA İlçe Temsilciliği ile birliği ile 'Çevremizi temiz tutalım, ormanlarımızı koruyalım' sloganı ile farkındalık organizasyonu gerçekleştirildi. İlimtepe bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, TEMA İl Temsilcisi Nermin Tol, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Belediyesi yetkilileri ve çevre gönüllüleri katıldı.

KIRILAN CAM ŞİŞELER

Özellikle orman yangınlarına sebebiyet verebilecek cam şişelerin toplandığı etkinlikte yaklaşık 250 kilo atık toplandı. Yetkililer, cam şişelerin orman yangınlarında en büyük etkenlerden biri olduğunu belirterek, "Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı" mesajı verdi.TEMA yetkilileri de duyarlılıklarından dolayı Körfez Belediyesi'n teşekkür ederek, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, bilinçsizce yakılan ve daha sonra öylece bırakılan mangal atıkları yangın için ciddi risk. Doğayı sevelim ve koruyalım. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri olası felaketlerin önündeki en büyük engel olacak" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanlık alandan 200 kilo cam atık toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA