Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre GAP Vadisi Bulvarı'nda seyir halindeyken motosiklet ile yola çıkan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.