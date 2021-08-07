Özgür Şimşek: Her ağaçla birlikte biz de yanıyoruz





Burada adımımı atınca bahçeme çıkardım, nefes alırdım, çok canımız yandı. Oğlum ve gelinim, 'Gitme anne artık' diyor. Ama ne yapayım. Buralar bizim toprağımız. Herhalde bu ev yapılasıya kadar öleceğim..." dedi. Yangın başladığında evde salonda oturduklarını söyleyen Özen, "Oğlum aradı. Köyün üstünde yangın olduğunu haber verdi. Yangının köye inmesi bir anda oldu. O ateş, uçak gibi uçarmış bu ahir ömrümde onu da gördüm. Öyle bir alev indi ki köyün üstüne gündüz vakti zindan karası oldu" dedi.