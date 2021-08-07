PCR testi pozitif çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Kontrol Noktasında korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Gece yarısı yapılan denetimde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat eden kişilerin HES kodu sorgulandı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri de gerçekleştirildi. Otomobil sürücüsü Abdulsettar Y. (38), PCR test sonucu pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle Yaman'a 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.