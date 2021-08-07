Restoran cinayetinde 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda, geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında yakın zamanda yaşadıkları bir tartışma nedeniyle husumet bulunan Birol Kibar ile Zeki Şahin karşılaştı. Restoranın ofis bölümünde konuşmaya başlayan ikilinin sözlü tartışması bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada taraflar iddialara göre birbirlerine silah çekerek ateş açtı. Kibar'ın silahından çıkan kurşunlardan biri ile Zeki Şahin yaralanırken, silah sesi ve bağrışmaları duyarak ofise gelen Şahin'in yakınları ile Kibar arasında silahlı çatışma devam etti. Bu esnada Birol Kibar ve B.Y ile F.F.B yaralandı. Olayın ardından restoranda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede Polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Zeki Şahin'i yaralayan ve kendisi de yaralanan Birol Kibar ve Zeki Şahin, olay yerinde bulunan yakınları tarafından alınarak kendi imkânları ile hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Birol Kibar, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmada yaralanan Zeki Şahin ise kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri iş yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Restoranda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı başlatıldı. Polis ekipleri tarafından devam eden çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen Zeki Şahin ile M.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C.gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan silahlarda yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ele geçirildi. Şüpheliler Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan sorguları sonrasında sabah saatlerinde çevik kuvvet ve özel harekat polisinin aldığı geniş güvenlik tedbirleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler güvenlik tedbirleri doğrultusunda, amacıyla bir başka kapıdan içeriye alınd