Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 7 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar 7 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilerek kolon oluşturulması şeklinde oynanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili detaylar şöyle;
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te gerçekleştirilecek. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz.
4 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar - 23 - 33 - 35 - 51 - 59 - 67 - ve joker 89 oldu.
Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra online olarak da Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.