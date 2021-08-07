Şehit çocuğu maçı şeref tirübününde izledi

İstanbul Vodafone Arena Stadyumu yanında gerçekleşen patlamada şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un oğlu Fatih Selim Oğuz, önceki gün oynan Adana Demirspor – Beşiktaş maçına götürüldü. Adana Yeni Stadyum'unda oynan maça getirlen küçük taraftar Fatih Selim, maç öncesi düzenlenen sermoniye katıldıktan sonra futbolcularla da fotoğraf çekildi. İki takım da şehit çocuğuna forma hediye etti.

BABASINI KAYBETTİĞİNDE 6 AYLIKTI

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da saat 22:29 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit oldu. Şehedat şerbetini içenler arasında bulunan Adanalı polis memuru Adem Oğuz'un o zaman henüz 6 aylık olan oğlu Fatih Selim Oğuz büyüdü ve Adana Demirspor taraftarı oldu.

EMNİYET MDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 5 yaşındaki Fatih Selim Oğuz'un Adana Demirspor taraftarı olduğunu öğrendi. Müdür İnci, geçtiğimiz Cuma günü oynan Adana Demirspor – Beşiktaş hazırlık maçına minik Fatih Selim'in götürülemnesi talimatını verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürüğüne bağlı ekipler küçük Fatif Selim Oğuz'u annesi Berkız Oğuz'la birlikte evinden alarak hazrılık maçının oynanacağı Adana Yeni Stadyumuna götürdü.

BAŞKANLAR YAKINDAN İLGİ GÖSTERDİ

TDP ekipleri tarafından maç öncesi seromoniye çıkartılan minik taraftar Fatih Selim Oğuz, daha sonra futbolcularla tek tek fotoğraf çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yakından ilgi gösterdiği şehit çocuğu Fatih Selim Oğuz'a her iki takım forması da hediye edildi. Minik taraftar şeref türübününde polis ağabey ve ablalarıyla birlikte maçı kefiyle izledi.