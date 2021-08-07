Şehit oğluna Jandarmadan konvoy jesti

Tokatlı Şehit Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok 2015 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Geride 1'i erkek 3 çocuk bırakan Şehit Gözüdok'un 8 yaşındaki oğlu Ahmet Salih için sünnet düğünü düzenlendi.

Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehit oğlu Ahmet'in sünnetine konvoy ile sürpriz yaptı. Jandarma araçları sirenler eşliğinde Tokat caddelerinde ilerlerken çevredeki vatandaşlar da duygulandı. Ahmet Salih'in gözlerindeki mutluluk ve gurur dikkatlerden kaçmadı.

"EN ÇOK BAYRAĞI SEVDİM"

Konvoyun gelişini sirenlerden anlayan ve hemen balkona koşan Ahmet Salih, "Sirenleri duyar duymaz balkona çıktım. Bir sürü araba vardı. Çok heyecanlandım ve hemen aşağı indim. Bir de araba süslenmiş benim için. Jandarma balonları da vardı. Ama arabanın üstündeki süslerden en çok bayrağı sevdim" dedi.





Sünnet düğününde kendilerini yalnız bırakmayan jandarma teşkilatına, polis teşkilatına ve basına teşekkür eden Şehit Eşi Dilek Gözüdok ise "Mutluyuz ama bir yanımız da eksik. Hüzünlüyüz. Hep böyle bir hayali vardı babasının onu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Şükürler olsun. İnşallah mürüvvetini de görürüz, oğlumun" dedi.