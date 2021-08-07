Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Başkan Erdoğan sayesinde kavuştu

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

"Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi. Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu. Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Başkna Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.