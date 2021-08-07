Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Başkan Erdoğan sayesinde kavuştu

Yaren'in zorlu yaşamı ile ilgili Anadolu Ajansının yaptığı haberin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Adıyaman'a getirilerek Coşkun ailesine teslim edildi. Anne Tuğba Coşkun, Başkan Erdoğan'ın seslerine kulak verdiği için teşekkür etti.
"GÜNLERCE AĞLADIM"
Kızının yürümesi için cihaza kavuştuğunu belirten Coşkun, "Günlerce ağladım, kızımın sağlığına kavuşması için. Kızım yürüyemiyor ve yürümesi için robotik cihaza ihtiyacı vardı. Sağ olsun, Anadolu Ajansı ekibi haberimizi yaptıktan sonra bizlere Cumhurbaşkanımızın ekibi ulaştı ve cihazımız alındı." şeklinde konuştu.
"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"
"Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi. Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu. Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Başkna Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.