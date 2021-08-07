Son dakika: Rize’de sel felaketinin faturası belli oldu! Çalışmalar başlıyor...

'SEL KADERİNDEN KORUYACAK TEDBİRLER ALIYORUZ'

Rize Valisi Kemal Çeber, bir haftada iki büyük afet yaşadıklarını, kentin 3'te 1'inin etkilendiğini belirterek önceden alınan tedbirlerle daha büyük afetin yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi. Hasar tespitlerinde altyapı zararlarının maliyetinin ortaya çıktığını söyleyen Vali Çeber, "Altyapı hasarı, toplamda 250 milyon lira oldu. Afetten kaynaklı zararları giderecek kalıcı imalatlar üzerinde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. 70'e yakın yerde duvar, menfez ve yol inşaatlarımıza başladık. Bunları yaparken bir kez daha böyle bir yağış olduğunda aynı sonuçları yaşamayacak dikkatte yapmaya gayret ediyoruz. İki boyutlu çalışıyoruz. Bu afetin etkilerini silecek ve afetten etkilenen yerleri afet öncesi hale getirecek çalışmalar ile genel anlamda ilimizi sel afeti kaderinden koruyacak tedbirlerde alıyoruz" diye konuştu.