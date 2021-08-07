Son depremler: 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son depremler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Geçtiğimiz gün Datça ilimizde meydana gelen 4.4 şiddetindeki son dakika deprem olayının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri daha yakından araştırılıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER! DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle meydana gelen son dakika deprem detayları şöyle;