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Giriş Tarihi: 7.8.2021 18:41

Son depremler: 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son depremler: 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kandilli ve AFAD tarafından duyurulan son depremler listesi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Özellikle son zamanlarda Muğla’nın Datça ilçesinde peş peşe meydana gelen sarsıntılar paniğe sebep olurken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Anlık olarak kamuoyu ile paylaşılan sarsıntıların şiddetleri ve derinlikleri gibi detaylar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sitesinde yer alıyor. İşte 7 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Son depremlerBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Geçtiğimiz gün Datça ilimizde meydana gelen 4.4 şiddetindeki son dakika deprem olayının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri daha yakından araştırılıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER! DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle meydana gelen son dakika deprem detayları şöyle;

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son depremler: 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
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