Sorumsuzlar ormanı yaktı, çiftçi baba-oğul yakalattı

Kayseri'de Erciyes'in eteğindeki Ortaseki Ormanları biri kadın iki kişi tarafından ateşe verildi. Yaylada çiftçilik yapan Yusuf Dede yangını söndürürken oğlu ise yangını çıkaran çiftçi takip ederek jandarmaya yakalattı.

Hacılar İlçesi'nde bulunan bin 700 rakımlı Ortaseki Ormanlarına yasak olmasına rağmen gelen biri kadın iki kişi ormanda yangın çıkardı. Yaylada hayvanlarını otlatan çiftçi Yusuf Dede yangın8 çıktığını görünce genç çifte tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheliler koşarak yangın alanından kaçtı.

BABASI YANGINI SÖNDÜRDÜ OĞLU ŞÜPHELİLERİ YAKALATTI

Traktörüyle yaylaya su taşıyan Çiftçi Ömer Dede ise koşar adımlarla ormandan uzaklaşan çiftle karşılaştı. Bu sırada kendisini babasının aradığını belirten Ömer Dede; "Babam Erciyes'in kuzeyinde bulunan Ortaseki Ormanlarındaki yaylada hayvanlarımızı otlatıyordu. Son çıkan yangınların ardından Kayseri'de ormanlara girişlerin yasaklanmasına rağmen, biri kadın iki kişi ormana gelip yangın çıkardı. Ben havanlarıma traktörümle su taşırken, ormandan çıkan iki kişi gördüm. Bu arada babamda arayıp bu kişilerin ormanı yaktığını söyledi. Bunun üzerine cep telefonumla bu kişileri fotoğrafladım. İkisi de panik halde kaçarcasına ormandan hızlı adımlarla uzaklaşıyorlardı. Hemen jandarmayı arayıp bu kişileri ihbar ettim. Traktörle peşlerinden gidip göz takibi yaparak onları jandarmaya yakalattım. Bu kişilere 7 bin 500'er lira para cezası yazılması için tutanak tutuldu. Bende ormana dönüp babamın söndürdüğü alanda soğutma çalışması yaptım" diye konuştu.