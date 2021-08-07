Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde yaşayan Rami Abdulcelil arkadaşlarıyla birlikte telafi eğitim almak için okuluna gitti. Tenefüste arkadaşlarıyla okul karşısındaki markete giden çocuk, alışveriş yaptıktan sonra yeniden okula dönmek için yolun karşısına koştu. O sırada Mehmet I.'nın kullandığı traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sadece 24 saat hayata tutunabilen Rami Abdulcelil hayatını kaybetti. Sürücü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.