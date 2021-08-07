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Giriş Tarihi: 7.8.2021 13:28

Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da alışveriş yaptığı marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken traktörün altında kalan 7 yaşındaki Rami Abdulcelil hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde yaşayan Rami Abdulcelil arkadaşlarıyla birlikte telafi eğitim almak için okuluna gitti. Tenefüste arkadaşlarıyla okul karşısındaki markete giden çocuk, alışveriş yaptıktan sonra yeniden okula dönmek için yolun karşısına koştu. O sırada Mehmet I.'nın kullandığı traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sadece 24 saat hayata tutunabilen Rami Abdulcelil hayatını kaybetti. Sürücü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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