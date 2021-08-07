Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2021 Ücretli Öğretmenlik başvuru ekranı ve maaşları

Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuru süreci binlerce aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. E-Devlet ve kişilerin kayıtlı olduğu Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden başvurular tamamlanabiliyor. Öte yandan halen başvuru yapmamış vatandaşlar "Ücretli öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır, maaşları ne kadar?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru detayları ve maaşları…
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşların, şu adımları izlemesi gerekiyor;
Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
Bu hizmeti kullanarak, ücretli öğretmenlik başvurunuzu yapabilirsiniz. Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.
seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
Ücretli öğretmenlik şartlarının ilki Türk vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmaktır. 18 yaşından büyük olan, 4 yıllık fakülte mezunları, 2 yıllık ön lisans mezunları ve pedagojik formasyon almış bireyler ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilirler. Görevi engelleyici bir sağlık sorunu taşımamak ve belli suçlar hakkında yükümlü olmamak diğer ücretli öğretmenlik şartlarıdır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021
2020 yılı enflasyon oranı 14.6, aralık ayı enflasyon oranı ise %1.25 olarak belirlendi. 2020 yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ücretli öğretmenlerin aldığı zam oranı da belirlendi. Yeni yılla beraber ücretli öğretmen maaşına %7.36 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte öğretmenler, ücretli öğretmen maaş hesaplaması yapmaya başladılar. 2020 yılı Temmuz ve Aralık döneminde 4369 lira maaş alan ücretli öğretmenler yüzde 15'lik vergi dilimine girdi. 2021 Temmuz ayına kadar geçerli olacak ücretli öğretmen maaşları 2021 şu şekilde;
Haftada 15 ve ayda 60 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.187,07 TL
Haftada 20 ve ayda 80 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.582,76 TL
Haftada 25 ve ayda 100 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.947,35 TL
Haftada 30 ve ayda 120 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 2.283,16 TL
Ayrıca evli ve eşi çalışmayan ücretli öğretmenler 53,67 TL eş yardımı yapılır. Çocuklu öğretmenlere ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılır.