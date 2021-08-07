Urla’da makilik ve bozuk orman alanında yangın

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bozuk orman alanına da ulaştı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Yangının sıçraması nedeniyle birkaç noktada birden devam eden alevler, geniş alana yayıldı. Bölgeye takviye olarak 2'si 40 ton su kapasitesine sahip 3 uçak, 3 arazöz, 1 dozer, 1 yer ekibi gönderildi. Yüksek gerilim hatlarının yoğun olduğu bölgedeki alevlere arazinin yapısı nedeniyle karadan müdahalede ise güçlük yaşandı. 40 tonluk 2 Rus uçağı alevlere 1'er sorti yaptıktan sonra tekrar su takviyesi için bölgeden ayrıldı. Diğer ekiplerin alevlere müdahalesi büyük oranda havadan olmak üzere devam ediyor.



'YÜKSEK GERİLİM HATLARINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR'



Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da yangın bölgesine gelip, incelemelerde bulundu, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Tayanç, yangının yüksek gerilim hatlarından çıkmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.