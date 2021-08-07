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Giriş Tarihi: 7.8.2021 23:27

Van'da 45 kilo uyuşturucu 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da 45 kilo uyuşturucu 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde Narkotik Ekiplerince yapıların 2 ayrı operasyonda hassas burun Irmak ve Thor ile yapılan detaylı aramada 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ve Tuşba İlçelerinde Narkotik Dedektör Köpekleri Thorve Irmak ile yapılan 2 ayrı operasyonda 42 Kilo 900 gram eroin maddesi, 2 Kilo 750 gram metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Van'da 45 kilo uyuşturucu 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
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