Van’da 45 kilo uyuşturucu 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ve Tuşba İlçelerinde Narkotik Dedektör Köpekleri Thorve Irmak ile yapılan 2 ayrı operasyonda 42 Kilo 900 gram eroin maddesi, 2 Kilo 750 gram metamfetamin Maddesi ele geçirildi.