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Giriş Tarihi: 7.8.2021

Yangın bölgesinde yağış bekleniyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Yangın bölgesinde yağış bekleniyor
Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcak havalar hafta sonu etkisini kaybediyor. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren sıcaklık bir anda azalacak ve İstanbul'da sabah ve öğlen saatlerinden itibaren sağanak, dolu ve ani fırtınalar görülecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yangın bölgesinde de yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.
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Yangın bölgesinde yağış bekleniyor
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