Yangın bölgesinde yağış bekleniyor

Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcak havalar hafta sonu etkisini kaybediyor. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren sıcaklık bir anda azalacak ve İstanbul
'da sabah ve öğlen saatlerinden itibaren sağanak, dolu ve ani fırtınalar görülecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz
kıyıları ve Güneydoğu Anadolu
'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yangın bölgesinde de yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. Antalya
, Adana
ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.