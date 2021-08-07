Yangın sonrası şükür namazı

Muğla Seydikemer
'de üç ayrı noktada orman yangınında ortaya ilginç görüntüler çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, ormanları kül etti. Seydikmer'in Bayır Mahallesinde 3 ayrı noktada çıkan yangın bölgelerine ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.
KÜLLERİN ÜZERİNDE NAMAZ KILDI
Seydikemer Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında çıkan yangın yöre halkı ve ekipler müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın söndürüldü. Kontrol altına alınan yanının soğutma çalışmaları sırasında, bir vatandaş alevlerin kül ettiği yerde namaz kıldı.
YANGINLA MÜCADELE EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, orman yangının hakkında açıklama yaptı. Yakup Otgöz, "Seydikemer'de çıkan orman yangınlarıyla topyekun mücadelemiz sürüyor. Seydikemerli hemşerilerimizin desteği, yangın söndürme ekiplerimizi gayretli çalışmalarıyla inşallah bu durumu düzelteceğiz. Yanan ormanlık alanlarımızı tekrar eski haline getirmek başlıca görevimiz. Yanan alanlar tekrar yeşerecek. Alevlerle yoğun bir şekilde mücadele eden vatandaşlarımız, yangın söndürme ekiplerimiz ve gönüllerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Alınan son bilgilere göre, Seydikemer Karaköy'de de orman yangını çıktı. Alevlerle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kısa sürede yayılan yangının kontrol alınma çalışmaları sürüyor.