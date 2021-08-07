Yangında Kur’an-ı Kerim ve Türbe yanmadı

Antalya Manavgat'taki orman yangınından etkilenen bölgelerden olan Aşağıışıklar Mahallesinde, işitme engelli olan Ramazan Aydın'a ait olan 2 katlı müstakil ev yanarak küle döndü. Yangından bir gün sonra eve bakmaya giden Aydın, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in yangından etkilenmediğini görünce gözlerine inanamadı. Diğer yandan, Değirmenli Mahallesinde yanan ormanlık alanın tam ortasında bulunan İshak Seydi Türbesi'nin de yangından zarar görmemesi dikkat çekti.

Antalya Manavgat'ta farklı noktalarda çıkan orman yangınlarında çok sayıda ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Bunlardan biri de işitme engelli Ramazan Aydın'ın eviydi. Ramazan Aydın, Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale için arkadaşı Tolga Demirtaş ile birlikte bölgeye gitti. İtfaiye ekiplerine su götüren Ramazan Aydın, daha sonra gece saatlerinde evine döndü. Evine döndükten kısa bir süre sonra alevlerin kendi evine ulaştığını gören Aydın, hemen ailesi ile birlikte bahçede bulunan yaklaşık 250 tavuk ile 9 koyunu arabaya yükleyip güvenli bölgeye geçti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ancak ev küle döndü. Soğutma çalışmalarının ardından evi kontrole giden Aydın, evin tamamen küle döndüğünü, sadece Kur'an-ı Kerim'in yanmadığını görünce şaşkına döndü.

KÜLE DÖNEN EVDE TEK YANMAYAN KUR'AN-I KERİM

İşitme engelli Ramazan Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çarşamba akşamı arkadaşım aradı. Çolaklı bölgesinde yangına müdahale eden itfaiye erlerine su götürelim dedi. Evden çıktım ve bölgeye gittik. Gece 12.00 gibi eve döndüm. Saat 02.00 gibi babam aradı. Bölgedeki alevlerin eve doğru geldiğini söyledi. Hemen evden çıktık ve bahçenin arkasında bulunun yaklaşık 250 tavuk ve 9 koyunu arabaya koyduk ve bölgeden uzaklaştık. Yolda itfaiye araçlarının eve doğru gittiğini gördüm. Sabahına eve gittim. Her şey yanmıştı. Bir baktım evde sadece Kur'an-ı Kerim yanmamıştı."

KÜLE DÖNEN ORMANIN ORTASINDA BULUNAN TÜRBE YANMADI

Öte yandan, yangında zarar gören bir diğer mahalle ise Değirmenli Mahallesi. Yangından dolayı mahallede birçok ev hasar görürken çok sayıda hayvan ise yangından etkilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri mahallede hasar tespit çalışmalarını tamamladı ve yangınlardan etkilenen vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi. Mahalleli tarafından yangının çıkış noktası olarak tanımlanan ve yanan ormanlık alanın tam ortasında bulunan İshak Seydi Türbesi'nin ise yangından zarar görmemesi dikkat çekti.