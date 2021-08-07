Yangınlarda son dakika haberi: Manavgat ve Marmaris yangınları son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı!

Yangınlarda son dakika haberleri peş peşe gelirken, yangın bölgelerinde bulunan bakanlar sık sık kamuoyunu bilgilendiriyor. Son olarak, pek çok bölgede yangınların söndürüldüğü ve 2 ilde 7 noktada yangınların devam ettiği açıklandı. Son olarak, 223 orman yangınından 217'sinin kontrol altına alına alındığı bildirildi.
Orman yangınlarındaki son durumla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "223 orman yangınının 217'si kontrol altında" dedi. Pakdemirli, yangın mahalline vatandaşların girmemesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu helikopterle havadan inceledi. İncelemenin ardından Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada orman yangınlarındaki son durumla ilgili bilgi verdi.
"223 orman yangınının 217'si kontrol altında"
Yangınlarda 11'nci gün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Bakan Pakdemirli, "47 il 223 orman yangıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. Kamunun tüm kurumları mücadele etti. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. 2 ilde 6 orman yangını ve bununla alakalı çalışmalar sürüyor" dedi.
"157 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı"
Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Muğla, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Çine diye adlandırabileceğimiz bir yangın ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, 1 insansız helikopter 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli, belki bir bu kadar da kamudan ve diğer konuda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı" diye konuştu.