Yangınlarda son dakika haberi: Manavgat ve Marmaris yangınları son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı!

Yangınlarda son dakika haberleri peş peşe gelirken, yangın bölgelerinde bulunan bakanlar sık sık kamuoyunu bilgilendiriyor. Son olarak, pek çok bölgede yangınların söndürüldüğü ve 2 ilde 7 noktada yangınların devam ettiği açıklandı. Son olarak, 223 orman yangınından 217'sinin kontrol altına alına alındığı bildirildi.

Orman yangınlarındaki son durumla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "223 orman yangınının 217'si kontrol altında" dedi. Pakdemirli, yangın mahalline vatandaşların girmemesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu helikopterle havadan inceledi. İncelemenin ardından Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada orman yangınlarındaki son durumla ilgili bilgi verdi.