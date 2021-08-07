Yangını yaşayanlar bu sözlerle algı operasyonunu çökertti: Kim yardım gelmiyor derse yalan söyler

"ŞU ANDA KÖYÜM KURTULDU DİYEBİLİRİM"

Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığını belirten Kaba, "Köyün önüne orman çalışanları ve gençlerle set kurduk ama alevler seti atladı. Alevler köyümüzün etrafını sardı. Şu anda köyüm kurtuldu diyebilirim. Zeytinliklerimiz hasar gördü." dedi.

"DEVLETİMİZİN YAPTIĞI ŞEYLERİ MAALESEF GÖRMEK İSTEMİYORLAR"

Kaba, orman yangınlarıyla mücadelede orman içi yolların açılmasının önemli olduğunu, bu konuda çalışılması gerektiğini ifade etti. Devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu vurgulayan Kaba, şunları kaydetti: "Devletimiz tüm gücüyle ne varsa helikopteri, uçağı, arazözü ve askerimiz geldi ama maalesef henüz söndürülemedi. Bakanlarımız bizi 7 gün 24 saat arıyor. 'Bize sürekli ulaşabilirsiniz, sizin için ne yapabiliriz?' diyorlar. Bizim tanımadığımız insanlar, bakanımız ve vekillerimiz geldiğinde başka siyasi görüş olduğu zaman onlarla tartışıyor gözüküyor ama onlar bizim yerel halkımız değil üzülüyoruz. Devletimizin yaptığı şeyleri maalesef görmek istemiyorlar. Tabii üzülüyoruz. Devletimizin gücünü biz hissediyoruz. O misafir olarak gelmiş, başka türlü yansıtması derinden üzmektedir."

"KİM YARDIM GELMİYOR DERSE YALAN SÖYLER"

Mahalle sakini Öner Kara ise köylerinin bir kısmının yangından zarar gördüğünü, alevlerin yerleşim merkezine ulaşmaması için büyük mücadele verdiklerini anlattı. Çevredeki mahallelerde yaşayanların kendilerine çok yardım ettiğini belirten Kara, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Hepsine sonsuz teşekkür ederiz. Her yerden yardım geliyor. Devletimizden olsun, belediyeden olsun. Kim yardım gelmiyor derse yalan söyler. Türkiye çok büyük ve güçlü bir devlet. Bileğini kimse bükemez." diye konuştu.