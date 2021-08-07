Yargıtay emsal bir karara daha imza attı! Mahkemelik olan mühendis suçlu bulundu

Cam balkon işiyle uğraşan genç mühendis, bir gece yarısı evli ve bir çocuk annesi sevgilisinin evine gitti. Bir süre sonra kadının kocası eve gelip içeriye girmek istedi ancak evin kapısının içerden kilitli olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kapının açılması üzerine içeriye girdiğinde evde bir adam olduğunu gören koca, "yabancı bir erkeğin bu saatte evimde ne işi var" diyerek isyan etti. Mühendis ise eve, cam balkon ölçüsü almaya geldiğini söyledi. Koca, genç mühendisten şikayetçi oldu. Konut dokunulmazlığı suçundan görülen davalarda yerel mahkeme, konutta oturan kadının rızası ve isteği ile eve giren mühendisi suçsuz buldu. Cumhuriyet Savcılığı verilen kararı temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU



Temyiz edilen dava Yargıtay Genel Kuruluna geldi. Dosyayı inceleyen kurul, söz konusu hanenin müşterek olduğunu, yanlızca kadının rızasının "konut dokunulmazlığı" suçunun ortadan kaldırmayacağına hükmetti. Verilen kararda, " Sanığın soruşturma aşamasında, tanığın komşusu olan bir şahsın evine yapılacak olan cam balkon sistemi için ölçü almak amacıyla uğradığını, katılan aniden eve gelince kendisini görmesi üzerine 'Tanımadığım bir erkeğin benim evimde ne işi var?' diyerek bağırıp çağırdığını ve polisi aradığını savunmasına rağmen, kovuşturma aşamasında daha önceden katılanla tanıştıklarını, talep üzerine balkon ölçüsü almak için katılanın evine gittiği şeklindeki çelişki gösteren savunmasına itibar edilemeyeceği ve gece vakti sayılan bir zaman diliminde, katılanın evde ve haberi olmadığı bir sırada katılanın eşi tanık ile sanığın kahve içmelerinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği gözetildiğinde, sanığın, katılanın konutuna girmesi hususunda tanık eşinin göstermiş olduğu rızanın meşru bir amaca yönelik olmadığının, dolayısıyla geçerli veya varsayılan bir rızası bulunmadığından katılanın gece vakti konut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin kabulü gerekmektedir.Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün, sanığa atılı suçun unsurlarıyla oluştuğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."