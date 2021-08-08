1 milyonu iç edip ‘soyuldum’ dedi

Giriş Tarihi: 8.8.2021

Çantasındaki 1 milyon lirayı çaldırdığını söyleyerek şikâyetçi olan İhsan Akarçeşme’nin yalanı mahkemede ortaya çıktı. 3 arkadaşını dolandırdığı anlaşılan şahıs, 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak