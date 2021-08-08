253 bin 299 düzensiz göçmenin girişi engellendi

Türkiye
sınırından yasadışı şekilde giren göçmenler, son haftalarda gündemden düşmüyor. Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında olması, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle zengin Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması itibariyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergâh olarak kullanılıyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nın düzensiz göçmenler, insan ticareti ve organ ve doku ticareti verilerine SABAH ulaştı. Buna göre; düzensiz göçmenler ve organizatörlerin başta İstanbul
, Van
, İzmir
, Erzurum
ve Edirne başta olmak üzere 10 şehri rota olarak kullandıkları görüldü. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021'de 253 bin 299 kişinin geçişini durdurdu.