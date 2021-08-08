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Giriş Tarihi: 8.8.2021 13:59

8 bin 569 ekiple ‘Aranan şahıslar uygulaması’ gerçekleştirildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
8 bin 569 ekiple ‘Aranan şahıslar uygulaması’ gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı ‘Aranan Şahıslar Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı, 2 bin 603 ikamette arama yapıldı. Bin 172’si hükümlü, 178’i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri ve bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde 'Aranan Şahıslar Uygulaması' gerçekleştirildi.

UYGULAMA 8 BİN 565 EKİPTEN OLUŞTU

Uygulama sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 880 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 189 kişi,10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 76 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı.

Yakalananlardan, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 155, yaralama suçundan 148, cinsel suçlardan 15, yağma suçundan 23, dolandırıcılık suçundan 33, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 48, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan 14 kişi yakalandı.

Ayrıca 5'i çocuk olmak üzere 19 kayıp şahıs bulundu. Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.

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8 bin 569 ekiple ‘Aranan şahıslar uygulaması’ gerçekleştirildi
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