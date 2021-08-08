Akdeniz Belediyesi, yağışlardan etkilenen vatandaş ve esnafın yanında!

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde, kent merkezi ile ilçenin farklı mahallelerinde su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı.

Aşırı yağışlar ve oluşan sel soncu çamura bulanan cadde, sokak ve yolların temizliğini iş makineleriyle gerçekleştirip, bazı sokaklarda devrilen ağaçları kaldıran ekipler, tıkanan giderleri açtı, ardından da yıkama çalışması yaptı.

AKDENİZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ AYDIN EĞİN, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Başkan vekili Eğin, birim müdürleri ile birlikte, aşırı yağışlardan evleri ve işyerleri etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Kentte etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle teyakkuz halinde olan ekiplerin, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine hemen harekete geçtiğini belirten Başkan Vekili Eğin, "Ekiplerimiz, sağanak yağışlarla birlikte harekete geçerek ilçemizin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede değerlendirdi. Bir yandan su basan evlerde tahliye çalışması yapılırken, diğer yandan devrilen ağaçlar kaldırıldı, çamura bulanan sokaklarımız temizlendi" dedi.

Akdeniz Belediyesi'nin, yağışlardan zarar gören vatandaşların yanında olacağını belirten Eğin, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağanak yağışlardan etkilenen insanlarımızı yalnız bırakmayacağımızı belirtmek istiyorum. Belediyemizin imkânları ölçüsünde, evlerinde zarar oluşan vatandaşlarımıza destek sağlamak için de harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Sağanak yağışlardan olumsuz etkilenen, ev ve işyerleri su basan vatandaşlar ve esnaflar ise Akdeniz Belediyesi'ne ve sahada çalışan ekiplere teşekkür ettiler.