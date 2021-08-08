Aldığı sıvı madde sonucu fenalaşan şahıs hayatını kaybetti! Ekipler şüpheli ölüm için harekete geçti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar tarafından ölümü şüpheli bulunan Celal Kavak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri şahsın ikametinde inceleme yaptı.