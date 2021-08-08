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Giriş Tarihi: 8.8.2021 20:41 Son Güncelleme: 8.8.2021 20:43

Aldığı sıvı madde sonucu fenalaşan şahıs hayatını kaybetti! Ekipler şüpheli ölüm için harekete geçti

İHA
Aldığı sıvı madde sonucu fenalaşan şahıs hayatını kaybetti! Ekipler şüpheli ölüm için harekete geçti

Malatya'da sıvı bir madde aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göletaltı Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 43 yaşındaki Celal Kavak, sabah saatlerinde fenalaştı. Kavak'ın fenalaştığını gören komşuları, şahsı bölgede bulunan bir sağlık kuruluşuna götürürken, Kavak buradaki tedavisinin ardından evine döndü.

EVİNİN ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Bir süre sonra tekrar fenalaşan Kavak evinin önünde yere yığılırken, bölgede geçen komşusunun durumu fark etmesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar tarafından ölümü şüpheli bulunan Celal Kavak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri şahsın ikametinde inceleme yaptı.

EVİNDE SIVI KARIŞIM BULUNDU

Celal Kavak'ın evinde yapılan incelemelerde kolonya ağırlıklı sıvı maddelerden oluşan bir karışım bulundu. Şahsın bu karışımdan aldıktan sonra fenalaştığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aldığı sıvı madde sonucu fenalaşan şahıs hayatını kaybetti! Ekipler şüpheli ölüm için harekete geçti
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