Alevlerin küle çevirdiği Kalemler’de şok manzara

CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Sözen Park'taki villasını yangına karşı dozerlerle koruma altına aldırdığı ortaya çıktıktan sonra Manavgat'taki Kalemler Köyü yanarken yazlık villasını da korumaya aldırdığı iddia edildi. AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Sözen'in Manavgat İlçesi Kalemler Mahallesi'nde bulunan yazlık villasının etrafını temizlettiğini ortaya koyan drone görüntülerini paylaştı.

"HER TARAF KÜL OLMUŞKEN NASIL BURASI KALMIŞ!"

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kalemler Mahallesi yanarken, Çarşamba öğle saatlerinde yangın esnasında sadece villasının etrafını dozer ve greyderle açtığını iddia ederek görüntülerle ilgili şunları söyledi:

"Maalesef çok büyük bir felaket atlattık biz. Elbette canla başla çalışan tüm ekiplere saygı duyuyorum ve Antalya olarak minnettarız. Ancak bunun yanında bir takım sıkıntılı durumlar da oldu. Bunlardan bir tanesi Manavgat Kalemler Köyü'nün tamamının yanmasıydı. Ben yanan köyü dolaştığım zaman yanmayan (görüntülerde görünen) bu yer için 'Burası neresi?' diye köylülere sormuştum. Buranın CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Her taraf kül olmuşken nasıl burası kalmış!"

"SÖZEN YANGIN ESNASINDA SADECE VİLLASININ ETRAFINI BELEDİYENİN DOZERİ VE GREYDERİ İLE AÇTIRIYOR"

Gökcen Özdoğan Enç, kendisine köylülerin aktardıklarını şöyle anlatıyor: "Köylülerden öğrendim ki, Sözen, Çarşamba günü yangın esnasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villasının etrafını belediyenin araçlarıyla güzelce temizlemiş, Kalemler Köyü yanarken ne hikmetse Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi yanmıyor. Bu görüntülerde de görülüyor."

"BELEDİYENİN TÜM İMKANLARI VE İTFİAYE İLE SÖZEN'İN VİLLASINI KORUMUŞ"

Enç sözlerine şöyle devam ediyor: "Yangın esnasında Kalemler yanarken belediyenin tüm imkanlarını ve itfaiye de Sözen'in villasını korumuş. Malikânesine hiçbir şey olmuyor, ağaçları da zarar görmemiş. Malikânenin içinde ne varsa; sebzeleri, meyveleri, eşyaları neler varsa zarar görmemiş. Kalemler Köyü yanmış ama onun malikânesi kalmış; malikanesine koruma çalışmalarını yaptırmış, etrafını toparlattırmış, belediye araçlarıyla orası açılmış"

"GÖRÜNTÜLERDE NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR BU"

Sözen'in villasının etrafının yangına karşı korumaya alındığını gösteren drone görüntülerini paylaşan Enç, "Görüntülerde net bir şekilde görülüyor bu. Her yer yanarken orası nasıl yanmaz? Çalışılmış, yangın Sözen'in yerini atlamış, yangında o yerde yapraklar bile kalmış! Şaşırtıcı ve üzücü! Suçlamak adına elbette söylemek istemiyorum ama Manavgat'ın canı yanarken kendi oturduğu malikâneye hiçbir şey olmaması da gerçekten düşündürücü!" diyor.

"ŞÜKRÜ SÖZEN'İN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR"

Köylülerin bu duruma tepki gösterdiğini belirten Gökcen Özdoğan Enç sözlerini şöyle tamamlıyor: "Ama onun tepkiyi filan dinlediğini sanmıyorum. Kendisi artistlik hareketler konusunda Antalya'nın sayılı isimlerindendir. Beni şaşırtmadı ama Antalya'nın ciğerleri yanarken onun malikânesine hiçbir şey olmaması endişe verici. Ağlayarak yere oturması ise artistlik pozlardan başka bir şey değil. Sizin komşunuzun evi yanıyor ve siz elinizdeki araçlarla sadece kendi evinizin etrafını koruyorsunuz. Ve siz bu kentin şehri eminisiniz. Şehri emin ne demek? 'En emin kişi' demek, 'en güvenilir' demek. Anahtarı ona teslim edersiniz. Sadece kendi evini korumaktan başka hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı o koltukta oturmamalı bence. Bunu yapmamalıydı. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Bunu kendi mensubu olduğum siyasi partiye mensup olan bir belediye başkanı yapmış olsaydı da aynı tepkiyi verirdim. Şükrü Sözen'in istifa etmesi gerekiyor."

KALEMLER KÖYÜ SAKİNİ GÖRÜNTÜYÜ TEYİT ETTİ: "BELEDİYENİN İMKANLARIYLA MALİKANESİNİ KORUDU, TEMİZLETTİ. BEN BUNLARI GÖRDÜM"

Kalemler köyünden ismini kullanmak istemeyen bir görgü tanığı drone görüntülerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yeri olduğunu teyit ederek yaşananları şöyle anlatıyor:

"Burası Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi. Ben köyde yaşıyorum, yanan yerler hep bizim yerler. Malikâne yanan köyün içinde. Görüntüdeki yer belediye başkanının yeri, üst tarafta ayrı görülen kısım belediye başkanının malikânesinin müştemilatı. Oraya bakan kişinin ayrı evi var. O görünen yerde ise hayvanların, kendisinin yaşadığı, 13 dönüm içerisinde bir malikâne. Oraya özel yaptırdı, yolunu, sokağını yaptırdı. Kendisi yangın esnasında oradaydı zaten. Dört kişiyle oradaymış, kardeşi geldi. Antalya alay komutanı kimseyi yukarıya bırakmıyordu. Biz 'Orada belediye başkanı yaşıyor, mahzur kalmış, bir ekip gönderelim aldırtalım' dedik. Bir cehennemi yaşadık biz orada. O afeti biz yaşadık, kimseye yaşatmasın. Oraya bir ekip gönderildi, AFAD'tan itfaiyeden olsun, o şekilde bir şekilde alındı, köydeki yaşayanlar da dahil. İlk etapta yangının olmadığı önce dumanlar tütüyordu, bu denli hızlı geleceği kimse tarafından bilinmiyordu. Daha sonrasında yangın devam ederken belediyenin dozerleri de geldi, su tankerleri de geldi. Orada kendi yaverleri geldi, malikanenin temizliğini yaptı, ter temiz hale getirildi. Yangından sonra aşağı indi, 'canımı kurtardım' diye ağladı. Belediyenin imkânlarıyla malikânesini korudu, temizletti, bazı şeyleri yaptı. Ben bunları gördüm."

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!

Enç, sosyal medya hesabından ise Sözen'in malikânesinin yangına karşı korunduğu halde köyün korunmamasına dikkat çekerek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen için şunları söylemişti: "Manavgat, Kalemler... Felaketten etkilenen mahallede, tek bir malikâne kül olmamış! Kale gibi sağlam, etrafı da yangından etkilenmesin diye açılmış. İlginç! Malikâne, yangından zarar görmemesi için tüm makina ve ekipmanla korunmuş. (Köy yanarken) Ve sahibi hâlâ görevde! İstifa et, özür dile!"

VATANDAŞ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

12 gün önce başlayan Antalya Manavgat'taki yangında Manavgatlı köy ahalisi yangınlara karşı zor anlar yaşarken, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Sözen Park Konutları adı verilen yerde villasını korumaya aldırdığı ortaya çıkmış, bir vatandaş dozerlerin çalıştığı anları cep telefonuyla görüntülemiş ve şunları söylemişti: "Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nere? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte 'adalet' diyorlar. Vay be!"