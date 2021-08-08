Alman turizm şirketleri rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı

Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER, yangınlar nedeniyle Bodrum bölgesinde Ağustos ayı başında tatil yapmayı planlayanlar için ücretsiz olarak rezervasyon değişikliği veya iptal imkanı sunduklarını belirtti. Ancak, şirket müşterilerinden bugüne kadar bu yönde bir talep gelmediğini bildirdi. Türkiye'nin diğer turizm bölgeleri için ise herhangi bir engel bulunmadığını belirten DER, ancak yangınlar nedeniyle tehlikenin henüz geçmediğini kaydetti. Şirket, "Durumu titizlikle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı. Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden TUI ise Türkiye'de hizmet verdiği otellerin yangından doğrudan etkilenmediğini bildirdi. Turizm bölgelerinde yangınların neden olduğu dumanların etkili olduğunu ifade eden TUI sözcüsü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

FTI: CİDDİ BİR İPTAL TALEBİ YOK

Türkiye'ye her şey dahil paket turlar satan FTI de Ege bölgesi hariç, turizm bölgelerinin yangınlardan pek etkilenmediğini belirtti. Marmaris'teki yangınlar nedeniyle Turunç'ta otellerin alınan önlemler kapsamında geçici olarak tahliye edildiğini bildiren FTI, ancak bölgede tehlikenin geçtiğini ifade etti. "Bazı misafirler son birkaç günde evlerine geri döndü. Ancak bunun dışında şu aşamada ciddi bir iptal talebi ile karşılaşmıyoruz" açıklamasında bulundu.

ALMAN HÜKÜMETİNDEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyeleri bölümünü güncelleyerek, Antalya, Muğla ve Aydın bölgelerindeki yangınlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Türkiye'ye "Seyahat öncesinde tur operatörü şirketten kalacağınız yerin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini öğrenin" denilen açıklamada, otel personelinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyulması tavsiye edildi.