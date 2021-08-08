Anne-kız evde ölü bulundu

Antalya
'da anne Müşerref Şeber (71) ile epilepsi hastası kızı Semra Pişkin (42) evlerinde ölü bulundu. Kepez
ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmandan 2 gündür ağır kokular alan yönetici durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemenin ardından anne Müşerref Şeber ile epilepsi hastası kızı Semra Pişkin'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan ilk araştırmada anne-kızın neden öldüğü tespit edilemedi. Cinayet masası ekipleri ise anne ve kızın aynı anda ölmesini ayrıntılı olarak araştırdıklarını kaydetti. Anne-kızın ölüm haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.