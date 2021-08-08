Arkadaş kavgasını ayırmak için araya girince ölmüştü: Katil zanlısı Gebze’de gözaltına alındı

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'na bağlı Hüseyinağa Mahallesinde, geçtiğimiz çarşamba günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Mahmut Işık (37) ve Ahmet Akın (36) tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşünce sokaktaki bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olan Murat Irmak (28) arkadaşı olan iki kişiyi ayırmak için araya girdi. Bu sırada tabancasını çıkartan Mahmut Işık, Irmak ve Akın'a peş peşe ateş etti. Kalbinden vurulan Irmak ölürken, ayağından yaralanan Akın hastanede tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Murat Irmak

GEBZE'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada şüphelinin Gebze'de bir adrese kaçtığını belirledi. Cinayet Büro ekipleri düzenlediği operasyonda, Mahmut Işık'ı Gebze'de gözaltına aldı. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.