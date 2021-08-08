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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:01 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:01

Aşı olmayanlara kısıtlama var mı ve gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi?

Aşı olmayanlara kısıtlama var mı ve gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi?

Türkiye genelinde nüfusun yüzde 45’i iki doz, yüzde 67’si tek doz aşısını olurken, vaka sayılarında son bir ayda gözlemlenen vaka artışı aşı olmayanlara bir yaptırım olup olmayacağını sorgulattı. Pek çok ülkede yürürlükte olan aşı zorunluluğu ve aşı olmayanlara kısıtlama kararı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “aşı olmayanlara kısıtlama var mı, gelecek mi?” sorusuna yanıt verdi. Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi? İşte gündemi meşgul eden bu sorunun yanıtı.

Aşı çalışmalarının hızla devam ettiği ülkemizde, aşı olmayan vatandaşları gönüllülük esasıyla aşıya teşvik çalışmaları sürüyor. Avrupa ülkelerinde uygulanan "aşı olmayanlara PCR testi ve kısıtlama" uygulamalarının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusunu yanıtladı. Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi, yasak gelecek mi sorularının yanıtı haberimizde.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusu üzerine, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır." dedi.

AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ VE YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı ile ilgili açıklamalarında PCR testi zorunluluğu ya da kısıtlama gibi bir yaptırımdan söz etmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda böyle bir konuya yer vermedi. İlerleyen dönemde bu konunun ele alınması halinde güncel açıklamalar sabah.com.tr'de yer alacak.

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Aşı olmayanlara kısıtlama var mı ve gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi?
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