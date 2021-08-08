Aşı çalışmalarının hızla devam ettiği ülkemizde, aşı olmayan vatandaşları gönüllülük esasıyla aşıya teşvik çalışmaları sürüyor. Avrupa ülkelerinde uygulanan "aşı olmayanlara PCR testi ve kısıtlama" uygulamalarının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusunu yanıtladı. Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek mi, yasak gelecek mi sorularının yanıtı haberimizde.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusu üzerine, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır." dedi.