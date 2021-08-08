Baba oğlu hastanede otoparkında vuran ağabey kardeş tutuklandı

Adana'da Yusuf M., husumetli olduğu baba Ahmet Ç. ile oğlu Hikmet Ç.'a küfretti. Kavga eden taraflar bir süre sonra yatıştırıldı. Baba – oğul kendilerine küfreden Yusuf M.'i araçla takip etmeye başladı. O sırada aldığı alkolün etkisiyle vücudunu keserek kendisine zarar veren Yusuf M. tedavi olmak için hastaneye gitti. Takip edildiğini fark eden Yusuf M., kardeşini arayarak yardım çağırdı. Kardeş Baran M., yanına aldığı silahla baba oğlun bulunduğu araca ateş etti. Hikmet Ç.'yi ağır yaralayan Baran M. ile azmettirici ağabey Yusuf M. tutuklandı.



VÜCUDUNU KESTİ

Olay 5 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesinde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki aile fertlerinden 24 yaşındaki Yusuf M., olay günü Hikmet Ç. (33) ve babası Ahmet Ç.'ye (56) küfretti. Taraflar arasında çıkan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Bölgeden uzaklaşan Yusuf M. bir süre sonra aldığı alkolün etkisiyle vücudunu keserek kendisine zarar verdi ve tedavi olmak için hastaneye gitti.

KULAĞININ ARKASINDAN VURULDU

Ahmet ve oğlu Hikmet Ç., kendilerine küfreden Yusuf M.'i darp etmek için takip etmeye başladı. Hastaneye geldiği sırada baba-oğul tarafından takip edildiğini fark eden Yusuf M., kardeşini arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Ağabeyinin pusuya düşürüleceğini öğrenen 18 yaşındaki Baran M. yanına silah alarak hastaneye giderek araç içerisinde bekleyen baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda Hikmet Ç. kulağının arkasından giren mermiyle ağır yaralanırken baba Ahmet Ç. cam kırıklarıyla hafif yaralandı.

AĞABEY – KARDEŞ TUTUKLANDI

Saldırıdan sonra kaçan ağabey kardeş polis tarafından evlerinin damında olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan zanlılardan Yusuf M., "Beni takip ediyorlardı, pusuya düşürüp öldüreceklerdi." derken Ahmet Ç. ise "Hastanenin orda karşılaşmamız tamamen tesadüf. Biz kimseyi takip etmedik. Bize bir anda ateş etmeye başladılar" dedi. Hikmet Ç. hastanede yaşam mücadelesi verirken 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen ağabey-kardeş tutuklandı.