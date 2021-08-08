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Giriş Tarihi: 8.8.2021 14:33

Balıkesir'de sürat motoru faciası

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
Balıkesir’de sürat motoru faciası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan talihsiz deniz kazasında sahile yakın seyreden sürat taknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Elvan Fırat Taşdöğen (46) Erdek Çuğra mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte güvenlik mantarı dışında 9yüzerken aniden üzerine gelen sürat teknesinin altında kaldı.

Çevredekilerin yardım çağırısı ile birlikte kumsala çıkarılan talihsiz kadın, 112 ekibinin müdahalesi sonrası Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in yakınları sinir kırizi geçirdi. Talihsiz kaza sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı soruşturma başlatırken, kazaya neden olan teknenin sahibi ve sürücüsü gözaltına alındı.

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Balıkesir'de sürat motoru faciası
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